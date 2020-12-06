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Украину накрывает мощный антициклон

Воскресенье, 6 декабря 2020, 10:53

В воскресенье и в начале следующей недели на большей части территории Украины погода будет солнечной, ожидаются морозы. Самая низкая температура – в восточных регионах.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталка Диденко в Facebook

Дословно Диденко: "Мощный антициклон, по просьбе трудящихся и даже бездельников, отодвинул подальше облачность и в Украине засияло солнце.

Правда, воздушная масса арктического происхождения ударила морозом... Сухо, холодно и ветрено. Холоднее сегодня – на востоке Украины, но с солнцем".

Детали: При этом в Укргидрометцентре предупреждают, что в ближайшие дни на дорогах - гололедица. Температура в воскресенье, 6 декабря, днем ​​около нуля, а в ночь на понедельник опустится местами до 12° мороза. 6-7 декабря в Украине осадков не ожидается.

8-9 декабря синоптики прогнозируют морозную погоду с температурой ночью от -4 до -10 ° на северо-востоке страны, 8 декабря и в восточных областях 9-15° мороза, днем ​​1-6° мороза.

В южной части и на Прикарпатье ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 2° тепла.

На Киевщине 8-9 декабря – холодная без осадков погода. Температура ночью от -5° до -10°, днем ​​до 5° мороза.

Потужний антициклон (карта 1), на прохання трудящих і навіть ледарів, відсунув трохи далі хмарність і в Україні багато...

Опубліковано Наталкою Діденко Субота, 5 грудня 2020 р.

Украинская правда
Темы: погода


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