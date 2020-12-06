Украину накрывает мощный антициклон
В воскресенье и в начале следующей недели на большей части территории Украины погода будет солнечной, ожидаются морозы. Самая низкая температура – в восточных регионах.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталка Диденко в Facebook
Дословно Диденко: "Мощный антициклон, по просьбе трудящихся и даже бездельников, отодвинул подальше облачность и в Украине засияло солнце.
Правда, воздушная масса арктического происхождения ударила морозом... Сухо, холодно и ветрено. Холоднее сегодня – на востоке Украины, но с солнцем".
Детали: При этом в Укргидрометцентре предупреждают, что в ближайшие дни на дорогах - гололедица. Температура в воскресенье, 6 декабря, днем около нуля, а в ночь на понедельник опустится местами до 12° мороза. 6-7 декабря в Украине осадков не ожидается.
8-9 декабря синоптики прогнозируют морозную погоду с температурой ночью от -4 до -10 ° на северо-востоке страны, 8 декабря и в восточных областях 9-15° мороза, днем 1-6° мороза.
В южной части и на Прикарпатье ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла.
На Киевщине 8-9 декабря – холодная без осадков погода. Температура ночью от -5° до -10°, днем до 5° мороза.
Потужний антициклон (карта 1), на прохання трудящих і навіть ледарів, відсунув трохи далі хмарність і в Україні багато...Опубліковано Наталкою Діденко Субота, 5 грудня 2020 р.