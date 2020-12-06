Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украину накрывает мощный антициклон

Воскресенье, 6 декабря 2020, 09:53
Украину накрывает мощный антициклон

В воскресенье и в начале следующей недели на большей части территории Украины погода будет солнечной, ожидаются морозы. Самая низкая температура – в восточных регионах.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталка Диденко в Facebook

Дословно Диденко: "Мощный антициклон, по просьбе трудящихся и даже бездельников, отодвинул подальше облачность и в Украине засияло солнце.

Правда, воздушная масса арктического происхождения ударила морозом... Сухо, холодно и ветрено. Холоднее сегодня – на востоке Украины, но с солнцем".

Детали: При этом в Укргидрометцентре предупреждают, что в ближайшие дни на дорогах - гололедица. Температура в воскресенье, 6 декабря, днем ​​около нуля, а в ночь на понедельник опустится местами до 12° мороза. 6-7 декабря в Украине осадков не ожидается.

8-9 декабря синоптики прогнозируют морозную погоду с температурой ночью от -4 до -10 ° на северо-востоке страны, 8 декабря и в восточных областях 9-15° мороза, днем ​​1-6° мороза.

В южной части и на Прикарпатье ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 2° тепла.

На Киевщине 8-9 декабря – холодная без осадков погода. Температура ночью от -5° до -10°, днем ​​до 5° мороза.

Потужний антициклон (карта 1), на прохання трудящих і навіть ледарів, відсунув трохи далі хмарність і в Україні багато...

Опубліковано Наталкою Діденко Субота, 5 грудня 2020 р.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: