Украину накрывает мощный антициклон

В воскресенье и в начале следующей недели на большей части территории Украины погода будет солнечной, ожидаются морозы. Самая низкая температура – в восточных регионах.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталка Диденко в Facebook

Дословно Диденко: "Мощный антициклон, по просьбе трудящихся и даже бездельников, отодвинул подальше облачность и в Украине засияло солнце.

Правда, воздушная масса арктического происхождения ударила морозом... Сухо, холодно и ветрено. Холоднее сегодня – на востоке Украины, но с солнцем".

Детали: При этом в Укргидрометцентре предупреждают, что в ближайшие дни на дорогах - гололедица. Температура в воскресенье, 6 декабря, днем ​​около нуля, а в ночь на понедельник опустится местами до 12° мороза. 6-7 декабря в Украине осадков не ожидается.

8-9 декабря синоптики прогнозируют морозную погоду с температурой ночью от -4 до -10 ° на северо-востоке страны, 8 декабря и в восточных областях 9-15° мороза, днем ​​1-6° мороза.

В южной части и на Прикарпатье ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 2° тепла.

На Киевщине 8-9 декабря – холодная без осадков погода. Температура ночью от -5° до -10°, днем ​​до 5° мороза.