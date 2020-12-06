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Рок-музыканту Петру Мамонову запретили въезд в Украину

Воскресенье, 6 декабря 2020, 11:27

Пограничники запретили на 3 года въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах.

Прямая речь Демченко: "Вчера в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на ТОТУ АР Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий".

 

Детали: По данным источника УП, речь идет о Петре Мамонове, который вместе с женой направлялся в Украину якобы в личных целях.

По данным пограничников, россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым.

Учитывая все обстоятельства, иностранцам было отказано в пересечении границы и обоим на три года был запрещен въезд в Украину.

Они вылетели из Украины в обратном направлении.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаКрымсанкции


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