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Финансирование Вооруженных сил не сократится ни на гривну - Зеленский

Воскресенье, 6 декабря 2020, 11:37

Президент Владимир Зеленский 6 декабря во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины заверил, что несмотря на сложные времена, финансирование армии не сократится.

Источник: глава государства в обращении по случаю праздника, которого цитирует Укринформ

Детали: По словам Зеленского, украинское войско получит современную технику, при этом финансирование ВСУ не уменьшится.

Он напомнил, что в этом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, и это красноречивое свидетельство достижений, а также доказательство, что государство находится на правильном пути.

Прямая речь президента: "ВСУ получат новую и модернизированную технику, этот процесс не только продолжится, но и увеличится. Несмотря на тяжелые времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а следовательно, и на безопасности своей страны.

Кроме этого, наша цель – наращивать боеспособность военно-морского флота, а также объектов военно-морской инфраструктуры. Это места постоянной дислокации военно-морских частей, построение новых баз и учебных заведений".

Дополнительно: 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины. Именно 6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла законы "Об обороне Украины" и "О Вооруженных Силах Украины".

После начала вооруженной агрессии России в Крыму и на востоке Украины в 2014 году, ВСУ были радикально реформированы, численность и боеспособность войска существенно выросли, а структура и стандарты приблизились к стандартам НАТО.



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