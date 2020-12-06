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Китайский зонд передал собранные образцы с Луны орбитальному комплексу

Воскресенье, 6 декабря 2020, 12:19
Китайский зонд передал собранные образцы с Луны орбитальному комплексу

Китайский лунный зонд успешно пристыковался к орбитальному комплексу и переместил на него собранные с поверхности Луны образцы породы.

Источник: DW со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA)

Детали: Взлетный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с образцами собранного лунного грунта успешно состыковался с орбитальным комплексом, который вращается на окололунной орбите на расстоянии 380 тысяч км от Земли.

По данным CNSA, все собранные образцы лунного грунта были перемещены из взлетного модуля к модулю орбитального аппарата, который вернется на Землю. Он привезет около двух килограммов образцов на Землю.

Этот маневр считается одним из самых сложных шагов во время миссии.

До этого Китай уже осуществил несколько встреч и стыковок своих космических кораблей на околоземний орбите. Однако на этот раз такой маневр впервые был осуществлен на окололунной орбите.

Предыстория: Зонд "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" (Великий поход-5) 23 ноября. 30 ноября комплекс посадочного модуля со встроенным взлетным аппаратом отделился от станции, выведенной на круговую окололунную орбиту Луны высотой 200 километров.

3 декабря посадочный модуль станции завершил забор грунта на Луне и упаковал его в контейнеры для отправки на Землю. Далее он взлетел с поверхности Луны.

Посадка спускаемого аппарата с капсулой на Землю, планируется 16-17 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия. В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после СССР и США, которая сумела доставить лунный реголит на Землю, и первой, которая реализовала такой проект с 1976 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосКитай
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