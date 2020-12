Китайский зонд передал собранные образцы с Луны орбитальному комплексу

Китайский лунный зонд успешно пристыковался к орбитальному комплексу и переместил на него собранные с поверхности Луны образцы породы.

Источник: DW со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA)

Детали: Взлетный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с образцами собранного лунного грунта успешно состыковался с орбитальным комплексом, который вращается на окололунной орбите на расстоянии 380 тысяч км от Земли.

По данным CNSA, все собранные образцы лунного грунта были перемещены из взлетного модуля к модулю орбитального аппарата, который вернется на Землю. Он привезет около двух килограммов образцов на Землю.

Этот маневр считается одним из самых сложных шагов во время миссии. До этого Китай уже осуществил несколько встреч и стыковок своих космических кораблей на околоземний орбите. Однако на этот раз такой маневр впервые был осуществлен на окололунной орбите.

#VIDEO: China's Chang'e-5 probe has completed historic rendezvous and docking in lunar orbit. The samples collected on the moon have been transferred from the ascender to the returner. pic.twitter.com/FfsQzUOsKd