Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Китайский зонд передал собранные образцы с Луны орбитальному комплексу

Воскресенье, 6 декабря 2020, 13:19

Китайский лунный зонд успешно пристыковался к орбитальному комплексу и переместил на него собранные с поверхности Луны образцы породы.

Источник: DW со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA)

Детали: Взлетный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с образцами собранного лунного грунта успешно состыковался с орбитальным комплексом, который вращается на окололунной орбите на расстоянии 380 тысяч км от Земли.

По данным CNSA, все собранные образцы лунного грунта были перемещены из взлетного модуля к модулю орбитального аппарата, который вернется на Землю. Он привезет около двух килограммов образцов на Землю.

Этот маневр считается одним из самых сложных шагов во время миссии. До этого Китай уже осуществил несколько встреч и стыковок своих космических кораблей на околоземний орбите. Однако на этот раз такой маневр впервые был осуществлен на окололунной орбите.

Предыстория: Зонд "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" (Великий поход-5) 23 ноября. 30 ноября комплекс посадочного модуля со встроенным взлетным аппаратом отделился от станции, выведенной на круговую окололунную орбиту Луны высотой 200 километров.

3 декабря посадочный модуль станции завершил забор грунта на Луне и упаковал его в контейнеры для отправки на Землю. Далее он взлетел с поверхности Луны.

Посадка спускаемого аппарата с капсулой на Землю, планируется 16-17 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия. В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после СССР и США, которая сумела доставить лунный реголит на Землю, и первой, которая реализовала такой проект с 1976 года.

Темы: космосКитай


powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты обещают жителям Крыма воду из дополнительных источников

Российский олигарх потерял доступ к $1 млрд в швейцарском банке из-за санкций

Министр Уруский о визите в офис Кауфмана: "Это не какие-то договорняки"

Коронавирус: больше 11,5 тысяч новых случаев и 167 смертей за сутки

Обострение на Донбассе: войска России применяют противотанковые ракетные комплексы

Кравчук: Украина может требовать отключения РФ от SWIFT

Все новости...
космос
Главные новости субботы и ночи: Япония доставила на Землю астероид, бесплатная вакцинация в Украине
Преодолев шесть миллиардов километров, японский зонд доставил на Землю образцы астероида
SpaceX сообщила время запуска модифицированного грузового корабля Dragon
Последние новости
13:42
Во время протестов во Франции задержали 95 человек, 67 силовиков ранены
13:19
видеоКитайский зонд передал собранные образцы с Луны орбитальному комплексу
13:05
Контрабанда янтаря: правоохранители остановили вывоз 285 кг в Китай
12:45
Рада сделает все, чтобы увеличить финансирование Вооруженных сил – Разумков
12:29
Оппозиционные партии Молдовы вышли на совместный митинг против власти Додона
12:18
Оккупанты обещают жителям Крыма воду из дополнительных источников
12:02
Brexit: Лондон и Брюссель возобновляют переговоры
11:46
Китайские инвесторы "Мотор Cіч" направили обращение в международный арбитраж против Украины
11:37
Финансирование Вооруженных сил не сократится ни на гривну - Зеленский
11:27
видеоРок-музыканту Петру Мамонову запретили въезд в Украину
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!