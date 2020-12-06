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Во время протестов во Франции задержали 95 человек

Воскресенье, 6 декабря 2020, 13:42

Во время акций против насилия со стороны полиции и планов президента Эммануэля Макрона, которые, по словам демонстрантов, ограничивающие гражданские свободы, задержали 95 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Насильственные столкновения во время протестов произошли в Париже, Лионе, Дижоне и Нанте.

С самого начала шествия парижская демонстрация против законопроекта о "глобальной безопасности" была насыщена событиями . Не прошло и часа после того, как участники отправились шествием к площади Республики, как в их рядах появились несколько сотен провокаторов, которые начали громить автомобили, уличную мебель, бить окна.

В результате один из протестующих был тяжело ранен в руку, другой – в лоб, журналист получил травму ноги.

Полиция сообщила также о 67 пострадавших в своих рядах.

Во Франции в субботу было запланировано почти 90 акций, и 52 350 человек откликнулись на призыв принять в них участие.

Протесты начались из - за закона О защите полиции, который во Франции получил название "О глобальной безопасности", и предлагает криминализировать фото-и видеосъемку полиции, которая осуществляется с целью нанести им вред.

Критики называют его "законом, который убьет свободу" и указывают на то, что это будет препятствовать как обычным гражданам, так и журналистам снимать действия полиции во время акций протеста, а это нарушает возможность контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия.

В парламенте после первой волны протестов объявили, что противоречивую статью 24 "закона о глобальной безопасности", которая касается защиты полицейских от преследования, будет "полностью переписана".

Темы: Франциямитинги


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