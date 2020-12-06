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В Минске и других городах Беларуси опять проходят задержания

Воскресенье, 6 декабря 2020, 13:52
В Минске и других городах Беларуси опять проходят задержания

В Беларуси в воскресенье проходят "дворовые марши" протеста против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков, силовики проводят задержания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

С самого утра в Минск выехала спецтехника и силовики.

С 11 часов утра в разных городах Беларуси начались проблемы с доступом в Телеграмм.

Сначала в Минске закрыли центральные станции метро и оцепили стелу и Октябрьскую площадь, но скоро оцепление сняли, а метро заработало.

Во многих районах Минска люди вышли на дворовые. Силовики, которые с утра дежурили в разных районах, начали разгонять и задерживать протестующих и даже обычных прохожих.

Протесты и задержания произошли и в других городах Беларуси.

Правозащитный центр "Весна"по состоянию на 15.15 собрал фамилии более 40 задержанных во время разгонов мирных шествий в Минске и регионах Беларуси, где люди вышли на очередные марши протеста против сфальсифицированных выборов президента и насилия под общим названием"Марш свободы". Среди задержанных активисты и журналисты.

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Темы: БеларусьмитингиЛукашенко
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