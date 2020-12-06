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Госдеп США признал уроженцев Курил японцами, Россия отреагировала

Воскресенье, 6 декабря 2020, 15:19

Госдепартамент CША теперь считает уроженцами Японии людей, родившихся на Южных Курилах. В ответ на это Россия призвала Соединенные штаты "знать красные линии". 

Источник: японская газета газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт, МИД России в Twitter

Детали: В инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa отмечается, что люди, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. А лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России.

Из-за такой позиции Госдепа российский МИД обвинил США в том, что американцы якобы ставят под сомнение итоги Второй Мировой войны и поощряют реваншизм.

Дословно МИД РФ: "Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР… Знайте свои границы и "красные линии".

Справка: Япония претендует на острова Южнокурильской гряды по Трактату о торговле и границах 1855 года. В Японии территориальный спор с РФ официально называют вопросом о "северных территориях". При этом Россия настаивает на том, что Курилы вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны.

Темы: РосcияЯпонияСША


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