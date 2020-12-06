Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина обсуждает с Турцией совместное производство ракетоносителей

Воскресенье, 6 декабря 2020, 23:26

Украина обсуждает с Турцией возможность совместно создавать ракетоносители.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Радио Свобода

Детали: По его словам, Украина работает по международному проекту "Антарес" - "это фактически поставки первых ступеней для американских ракет-носителей".

Прямая речь: "Это небольшие заказы пока. Но мы сейчас ищем серьезных партнеров, в том числе разговариваем с Турецкой Республикой, относительно возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители, чтобы можно было стартовать с территории третьих стран. Потому что ни наша, ни турецкая сторона места для космодрома нормального предоставить не можем".

Детали: Вице-премьер отметил, что Украина должна найти в конце концов свое место в международном разделении в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая.

Темы: Кабинет министровТурциякосмос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Явка на выборах в Кривом Роге составила около 35%

В Минске задержали более 300 человек

фотоЗеленский встретился с военными на Донбассе

Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль

Госдеп США признал уроженцев Курил японцами, Россия отреагировала

Власти Кипра решили, когда откроют границу для украинцев

Все новости...
Кабинет министров
Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль
Минобороны впервые за 29 лет закажет у "Антонова" новые самолеты
Кабмин получил предложения об ограничениях зимнего локдауна
Последние новости
23:26
Украина обсуждает с Турцией совместное производство ракетоносителей
22:44
Адвокат Трампа Джулиани подхватил коронавирус
22:25
В скейтпарке Николаева стреляли по несовершеннолетнему
21:11
Явка на выборах в Кривом Роге составила около 35%
20:30
Выборы в Кривом Роге: полиция открыла 2 производства
20:00
видеоДень ВСУ: в направлении Горловки полетел флаг Украины
19:21
В Минске задержали более 300 человек
19:12
Новости экономики: Северный поток и арбитраж против Украины по "Мотор Сич"
18:43
В Киевской области упал самолет, есть пострадавшие
18:10
В День ВСУ на Донбассе сохраняется полная тишина
Все новости...