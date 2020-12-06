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Украина обсуждает с Турцией совместное производство ракетоносителей

Воскресенье, 6 декабря 2020, 22:26
Украина обсуждает с Турцией совместное производство ракетоносителей

Украина обсуждает с Турцией возможность совместно создавать ракетоносители.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Радио Свобода

Детали: По его словам, Украина работает по международному проекту "Антарес" - "это фактически поставки первых ступеней для американских ракет-носителей".

Прямая речь: "Это небольшие заказы пока. Но мы сейчас ищем серьезных партнеров, в том числе разговариваем с Турецкой Республикой, относительно возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители, чтобы можно было стартовать с территории третьих стран. Потому что ни наша, ни турецкая сторона места для космодрома нормального предоставить не можем".

Детали: Вице-премьер отметил, что Украина должна найти в конце концов свое место в международном разделении в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая.

Темы: Кабинет министровТурциякосмос
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