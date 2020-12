SpaceX по заказу NASA отправила к МКС 2900 килограмм груза

В рамках контракта с американским космическим агентством NASA компания Илона Маска SpaceX 6 декабря отправила на Международную космическую станцию 21-ю грузовую миссию.

Источник: Сайт SpaceX. NASA в Twitter

Детали: 6 декабря в 18:17 по Киеву многоразовая ракета-носитель SpaceX Falcon 9 вывела модернизированный грузовой многоразовый корабль SpaceX Cargo Dragon на орбиту. Сейчас корабль направляется к МКС.

Запуск состоялся из космического центра имени Кеннеди, во Флориде, США.

За 9 минут после старта Falcon 9 ее первая многоразовая ступень, которая за последние 190 дней использовалась рекордные 4 раза, приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

🚀LAUNCH SUCCESS! 🐉



The latest @SpaceX Dragon resupply spacecraft is now on its way to the @Space_Station with more than 6,400 pounds of science investigations and a shiny new airlock! https://t.co/ew1cJJ2dhd pic.twitter.com/ftfpRUlYhm — NASA (@NASA) December 6, 2020

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/cNL6t0LQ0g — SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Dragon is flying solo and is en route to the @Space_Station, with arrival slated for Monday, Dec. 7, at about 1:30pm ET. Live NASA TV coverage will begin at 11:30am ET: https://t.co/zzcCllHi0x pic.twitter.com/u5gRKnDhMC — NASA (@NASA) December 6, 2020

В NASA отметили, что стыковка модифицированного Dragon, который теперь способен доставлять в космос на 50% больший вес груза, чем предыдущая модель, запланированная на 20:30 7 декабря по Киеву.

На этот раз корабль загрузили 2900 килограммами различных грузов. За два месяца он вернет на Землю около 2350 кг груза.

Справка: В настоящее время экипаж МКС состоит из 7 человек.

Что предшествовало: Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к первому тестовому полету на 15 километров.