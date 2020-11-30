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Тестовый запуск межпланетного корабля Spacex Starship запланировано на начало декабря

Понедельник, 30 ноября 2020, 01:30
Фото: NASASpaceFlight.com

Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к первому тестовому полету на 15 километров.

Источник: Маск в Twitter

Детали: Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного космического корабля Starship планируют впервые запустить на 15 километров после окончательной предстартовой проверки, которая запланирована на понедельник.

Накануне Маск отметил, что с "вероятность ⅓ (33.3% - ред) запуск (и посадка) пройдет успешно.

Запуск и посадка корабля будет осуществляться с пускового комплекса Spacex в Бока Чика, штат Техас.

 
Стартовый комплекс Spacex в Бока Чика, штат Техас

Что предшествовало: SpaceX 3 сентября провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Красной планете. Тестовая модель многократного корабля выполнила полет на 150 метров

Темы: космосИлон Маск


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