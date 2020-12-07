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Украина остается мировым лидером по скорости распространения COVID

Понедельник, 7 декабря 2020, 02:38

По состоянию на 6 декабря в странах Европы диагностировали 165 000 новых заражений COVID-19, в частности, 11 000 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Великобритания, Германия и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 67 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 541 330 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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