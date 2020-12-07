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Япония показала капсулу с астероидным грунтом, которую на Землю доставил зонд Hayabusa-2

Понедельник, 7 декабря 2020, 03:09

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) показало капсулу, которая 5 декабря в 19:30 по Киеву, преодолев 6 миллиардов километров, доставила на Землю два образца породы астероида Рюгу.

Источник: JAXA в Twitter

Детали: Автоматический зонд Hayabusa-2 (Сокол-2), который был запущен в космос 3 декабря 2014, 5 декабря доставил на Землю капсулу с двумя образцами породы астероида Рюгу (Дворец драконов). Капсулу, которая, как и планировалось, приземлилась в Австралии уже доставили в местную лабораторию Quick Look Facility.

 
Все фото - JAXA
 
 
 
 
 
 
 
 

В QLF саму капсулу разберут и извлекут герметичный контейнер, содержащий пробы грунта. Его подготовят для отправки в Японию, где контейнер с образцами передадут в институт космических наук и астронавтики (ISAS). Следующие шесть месяцев там будет проводиться работа по первичному осмотру и описи полученных образцов.

По завершению этих работ образцы распределят следующим образом: 30% уйдёт на исследование японским научным организациям, ещё 30% — международным партнёрам, в том числе NASA. Оставшиеся 40% оставят храниться на будущее, когда новые технологии анализа смогут извлечь больше информации из образцов грунта.

Сам зонд Hayabusa-2 после отделения капсулы продолжил полет и сейчас направляется к небольшому околоземному астероиду 1928KY26 чтобы начать его изучение.

Справка: Первый забор образцов, которые, по мнению ученых, могут пролить свет, в частности, процесс формирования Солнечной системы, зонд выполнил 22 февраля 2019, второе 11 июля того же года. Расстояние между точками сбора космических образцов - 20 метров.

Диаметр астероида Рюгу – около 920 метров, а его возраст 4,6 миллиарда лет. Диаметр Рюгу почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю Нayabusa-1. 

Миссия Нayabusa-2 – доставка на Землю грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов), который находится между Землей и Марсом. Стоимость миссии – около $270 млн.

Что предшествовало: Капсула с образцами астероида Рюгу 5 декабря в 19:30 по Киеву вошла в атмосферу Земли. Видео

Напомним: 1 декабря китайский космический модуль совершил успешную посадку для первого почти за полвека забора образцов грунта на Луне. Он должен вернуться на Землю уже 17 декабря.

Микола Донєв, УП
Темы: космосЯпония


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