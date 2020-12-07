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За сутки в мире 530 тысяч человек заразились коронавирусом

Понедельник, 7 декабря 2020, 04:41

По состоянию на 6 декабря в мире диагностировали 534 тысяч новых заражений COVID-19. За последние сутки умерло 7537 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире за сутки, 6 декабря, обнаружили 534 942 случаев заражения коронавируса, в частности, 165 146 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Великобритания, Германия и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 67 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 541 330 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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