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В Киев пришла метеорологическая зима

Понедельник, 7 декабря 2020, 11:28
В Киев пришла метеорологическая зима

В 2020 году метеорологическая зима в Киеве наступила на 4 дня позже климатической нормы.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Климатологи сообщают, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся в последний день осени - 30 ноября.

Отмечается, что устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице.

Таким образом, метеорологическая зима наступила в Киеве почти в срок, на 4 дня позже климатической нормы.

Климатологи сообщили, что раннее всего в Киев зима приходила 20 октября в 1920 году и 31 октября во 1988 году, а позже всего - 29 января в 2015 году.

При этом в прошлом году в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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