Убийство музыканта Деревянко: полицейские задержали третьего фигуранта

Столичные правоохранители задержать третьего фигуранта, который причастен к убийству музыканта Александра Деревянко на столичном Печерске.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Отмечается, что 31-летний киевлянин помогал двум сообщникам скрыть убийство музыканта в гаражном кооперативе в Киевской области.

Кроме того, злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего музыкальные инструменты.

Мужчину задержали по месту жительства. Во время обыска в его доме полицейские изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов со следами, похожими на кровь.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений по ст. 396 (сокрытие преступления) и ч. 3 ст. 185 (кража) УК.

В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.

Напомним: