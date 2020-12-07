Убийство музыканта Деревянко: полицейские задержали третьего фигуранта
Столичные правоохранители задержать третьего фигуранта, который причастен к убийству музыканта Александра Деревянко на столичном Печерске.
Источник: отдел коммуникации полиции Киева
Детали: Отмечается, что 31-летний киевлянин помогал двум сообщникам скрыть убийство музыканта в гаражном кооперативе в Киевской области.
Кроме того, злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего музыкальные инструменты.
Мужчину задержали по месту жительства. Во время обыска в его доме полицейские изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов со следами, похожими на кровь.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений по ст. 396 (сокрытие преступления) и ч. 3 ст. 185 (кража) УК.
В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.
Напомним:
- Правоохранители задержали двух человек, которые подозреваются в совершении умышленного убийства 65-летнего музыканта Александра Деревянко с целью завладения имуществом. Полицейские установили, что к преступлению причастен еще один фигурант.