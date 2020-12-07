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Убийство музыканта Деревянко: полицейские задержали третьего фигуранта

Понедельник, 7 декабря 2020, 12:53

Столичные правоохранители задержать третьего фигуранта, который причастен к убийству музыканта Александра Деревянко на столичном Печерске.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Отмечается, что 31-летний киевлянин помогал двум сообщникам скрыть убийство музыканта в гаражном кооперативе в Киевской области.

Кроме того, злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего музыкальные инструменты.

Мужчину задержали по месту жительства. Во время обыска в его доме полицейские изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов со следами, похожими на кровь.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений по ст. 396 (сокрытие преступления) и ч. 3 ст. 185 (кража) УК.

В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.

 

Напомним:

  • Правоохранители задержали двух человек, которые подозреваются в совершении умышленного убийства 65-летнего музыканта Александра Деревянко с целью завладения имуществом. Полицейские установили, что к преступлению причастен еще один фигурант.

Украинская правда
Темы: убийствоКиев


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