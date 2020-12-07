Партия венгров показательно покинула заседание Закарпатского облсовета
Понедельник, 7 декабря 2020, 12:49
Политическая партия венгров Закарпатья демонстративно покинула первое пленарное заседание Закарпатского областного совета.
Источник: mukachevo.net
Детали: Партия закарпатских венгров отказалась избирать председателя Закарпатского облсовета и покинула сессионный зал.
Перед голосованием, представитель партии заявил, что они не будут голосовать за главу облсовета из-за политического преследования.
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Напомним:
- 30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, фактически обвинив их в поддержке сепаратизма.
- Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
- 1 декабря до украинского МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
- Генсек НАТО заявил, что Венгрия и Украина должны решить спор в двустороннем порядке.