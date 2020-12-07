Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посол Венгрии надеется, что никто не стремится к гражданской войне на Закарпатье

Понедельник, 7 декабря 2020, 17:35

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто надеется, что никто не стремится создать ситуацию гражданской войны на Закарпатье.

Об этом говорится в его колонке на "Европейской правде".

Он подчеркнул, что Венгрия имеет несколько целей в Украине - "развивать добрососедские, политические, трансграничные и экономические отношения, а также отношения между людьми, и так, гарантирования Украиной прав венгров, проживающих на Закарпатье, в соответствии с ранее принятым украинским законодательством, двусторонними и международными договорами".

В отличие от евродепутатов правящей партии Венгрии, которые заявили о "гражданской войне на Закарпатье", посол так не считает и выражает надежду, что никто не стремится создать ситуацию гражданской войны на Закарпатье.

Также Ийдярто надеется, что "охота на Венгрию" в мире и в Украине когда-то закончится, ссылаясь на обыски СБУ на Закарпатье и ситуацию с венгерским евродепутатом Йожефом Сайером, который ушел в отставку из-за нарушения коронавирусных правил на секс-вечеринке в Брюсселе.

Он подчеркнул: Венгрия не доказывала миру, что заинтересована в искусственной дестабилизации Закарпатья, что не имела и не имеет таких целей.

Также посол заверил, что Венгрия не вмешивалась во внутренние дела Украины.

Как сообщалось, венгерский министр иностранных дел на заседании глав МИД Евросоюза в понедельник поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине, однако никто из европейских коллег не поддержал обсуждение.

Напомним, на прошлой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье, прошедшие 30 ноября. Генсек Альянса заявил, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке.

На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 3 декабря Сийярто посетовал, что миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье защищать венгров.

Темы: ВенгрияЗакарпатье


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПредставитель омбудсмена Рады подрался в отеле на Донбассе

Во время стрельбы на границе с Украиной ФСБ убила гражданского – СМИ

Зеленский хочет восстановить проект Порошенко для разговора с регионами

видеоПартия венгров показательно покинула заседание Закарпатского облсовета

фотоУбийство музыканта Деревянко: полицейские задержали третьего фигуранта

В РФ бывшего украинского футболиста приговорили к 12 годам колонии

Все новости...
Венгрия
Сийярто пожаловался на Украину в ЕС, но ни одна страна не отреагировала – СМИ
Партия венгров показательно покинула заседание Закарпатского облсовета
Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать в Закарпатье защищать венгров
Последние новости
18:56
Дочерняя компания "Укрспецэкспорта" заказала 20 чехлов к iPhone 12 Pro "под ёлку"
18:19
ВВП: В Минэкономики прогнозируют падение на 5% по итогам года
18:15
Антикорсуд отменил постановление о приостановке расследования по Арбузову
18:03
Боевики оборудуют свои позиции в направлении Горловки - ООС
17:58
Ближайшие две ночи в Киеве будут ограничивать движение по мосту Метро
17:47
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:39
ВОЗ рассматривает возможность заражать здоровых людей COVID-19, чтобы ускорить исследование вакцины
17:35
Посол Венгрии надеется, что никто не стремится к гражданской войне на Закарпатье
17:29
фотоПредседателя избирательного участка на Киевщине подозревают в фальсификации
17:19
В Раду внесли законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО на год
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!