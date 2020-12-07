Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Венгрии надеется, что никто не стремится к гражданской войне на Закарпатье

Понедельник, 7 декабря 2020, 16:35

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто надеется, что никто не стремится создать ситуацию гражданской войны на Закарпатье.

Об этом говорится в его колонке на "Европейской правде".

Он подчеркнул, что Венгрия имеет несколько целей в Украине - "развивать добрососедские, политические, трансграничные и экономические отношения, а также отношения между людьми, и так, гарантирования Украиной прав венгров, проживающих на Закарпатье, в соответствии с ранее принятым украинским законодательством, двусторонними и международными договорами".

В отличие от евродепутатов правящей партии Венгрии, которые заявили о "гражданской войне на Закарпатье", посол так не считает и выражает надежду, что никто не стремится создать ситуацию гражданской войны на Закарпатье.

Также Ийдярто надеется, что "охота на Венгрию" в мире и в Украине когда-то закончится, ссылаясь на обыски СБУ на Закарпатье и ситуацию с венгерским евродепутатом Йожефом Сайером, который ушел в отставку из-за нарушения коронавирусных правил на секс-вечеринке в Брюсселе.

Он подчеркнул: Венгрия не доказывала миру, что заинтересована в искусственной дестабилизации Закарпатья, что не имела и не имеет таких целей.

Также посол заверил, что Венгрия не вмешивалась во внутренние дела Украины.

Как сообщалось, венгерский министр иностранных дел на заседании глав МИД Евросоюза в понедельник поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине, однако никто из европейских коллег не поддержал обсуждение.

Напомним, на прошлой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье, прошедшие 30 ноября. Генсек Альянса заявил, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке.

На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 3 декабря Сийярто посетовал, что миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье защищать венгров.

Темы: ВенгрияЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Венгрия
Глава МИД Словакии подебатировал с Сийярто из-за его жалоб на войну
Партия Орбана бойкотирует заседание парламента, где должны голосовать по вступлению Швеции в НАТО
В Венгрии заявили о якобы неудачном контрнаступлении ВСУ: то же говорит роспропаганда
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: