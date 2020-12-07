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Антикорсуд отменил постановление о приостановке расследования по Арбузову

Понедельник, 7 декабря 2020, 17:15

Высший антикоррупционный суд отменил постановление прокурора о пристановке расследования по делу экс-первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

Источник: ВАКС

Дословно: "7 декабря следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу адвоката бывшего первого вице-премьер-министра Украины и отменила постановление прокурора САП от 29 апреля 2020 года о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве".

Детали: Указано, что решение вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Его полный текст объявят 11 декабря 2020 года в 15:10.

Напомним: Сергей Арбузов является фигурантом уголовного производства по факту невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения и незаконного ее финансирования в течение 2012 - 2013 годов за счет средств госбюджета на сумму 220 млн грн .

Дело открыли еще в 2014 году.

В августе 2017 суд разрешил заочно расследовать дело Арбузова. В то же время в связи с розыском Арбузова, который после Революции Достоинства выехал в Россию, Генпрокуратура принимала решение о приостановлении расследования.

Украинская правда

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Темы: АрбузовАнтикоррупционный суд
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