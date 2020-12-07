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"Вред государственным интересам": СБУ назвала причину обысков в Укроборонпроме

Понедельник, 7 декабря 2020, 18:03
Вред государственным интересам: СБУ назвала причину обысков в Укроборонпроме

Служба безопасности Украины с августа текущего года проводит досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей госизмена - речь идет о вреде государственным интересам Украины в сфере военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Одним из эпизодов уголовного производства является исследование информации, опубликованной интернет-изданием" Цензор.Нет "5 августа 2020 в статье" Провал в Пакистане. Как топменеджеров "Укроборонпрома" выбили Украину из стратегического рынка вооружений". Автор обратил внимание на потерю Украиной рынков сбыта отечественной продукции в результате привлечения иностранных коммерческих структур, аффилированных с должностными лицами ГК" Укроборонпром "и ГК" Укрспецэкспорт ".

Установлено, что отечественный спецэкспортер привлек к военно-техническому сотрудничеству со страной Южной Азии компании "R". Несмотря на предостережения и наличие негативного имиджа на рынке торговли вооружением, эта компания была привлечена и к уже действующим контрактам, и к предконтрактным переговорам, которые находились на завершающей стадии.

По предварительным данным, представителям иностранной компании передавалась служебная информация, которая содержит коммерческую тайну о состоянии военно-технического сотрудничества Украины и страны Южной Азии, условий возможных внешнеэкономических контрактов, переговоров и т.п. ".

Детали: Материалы, которыми располагает СБУ, свидетельствуют, что в результате привлечения компании "R" сорвано заключения ряда стратегических контрактов, а также созданы условия для выхода на рынок вооружение не украинских товаров, а стран-конкурентов.

В Службе безопасности отмечают, что должностные лица Укроборонпрома и Укрспецэкспорта связанные с должностными лицами компании "R" - все они раньше работали в этой компании.

Ведомство отмечает, что вред государству заключается в снижении военно-технического сотрудничества Украины с иностранным партнером. В то же время этим намерена воспользоваться РФ, что, в свою очередь, создает угрозу нацбезопасности Украины.

Также СБУ рассказала, что во время обысков 3 декабря представители компании не только не способствовали этим обыскам, но и "искусственно затягивали проведение, скрывали документальные материалы и носители информации, блокировали помещения и т.д.".

Украинская правда

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Темы: СБУУкроборонпромУкрспецэкспортобыски
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