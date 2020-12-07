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"Слуга народа" проиграл на выборах в Кривом Роге – ТИК

Понедельник, 7 декабря 2020, 21:40

По результатам выборов городского головы Кривого Рога победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Константин Павлов, его поддержали более 97,5 тысяч избирателей.

Источник: председатель Криворожской городской ТИК Валентин Орлов, которого цитирует "Укринформ", "Опора"

Прямая речь Орлова: "Вечером 7 декабря Криворожская городская территориальная избирательная комиссия приняла протоколы от ТИК всех 7 районов города.

По результатам выборов городского головы Кривого Рога победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Константин Павлов, за которого проголосовало более 97 500 избирателей (56,97%). За конкурента Павлова, выдвиженца партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика, проголосовало около 70 тысяч избирателей (40,49%).

Детали: 4339 бюллетеней признаны испорченными, а всего в голосовании приняло участие более чем 171 000 избирателей.

Справка: Кривой Рог – родина президента Владимира Зеленского. Между первым и втором туром президент приезжал в город.

 

Напомним: В первом туре Шевчик набрал 25,94% поддержки, а Павлов 9,15%.

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Украинская правда
Темы: Слуга народаКривой Рогвиборы


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