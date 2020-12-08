Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия начала массовую вакцинацию из прививки 90-летней женщины

Вторник, 8 декабря 2020, 08:40
Британия начала массовую вакцинацию из прививки 90-летней женщины

90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, которая первой среди стран Запада во вторник начала массовую вакцинацию населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Прививку вакциной Pfizer/BioNTech получила Маргарет Кинан из города Эннискиллен. Женщина заявила, что для нее "большая честь" получить прививку в университетской больнице Ковентри в 6:31 утра.

Женщина сказала, что быть первой для нее стало "привилегией" и "лучшим ранним подарком на день рождения, который она могла пожелать", поскольку это означает, что она сможет провести время со своей семьей и друзьями в Новом году после того, как большую часть года она была одна. На следующей неделе женщине исполнится 91 год.

Женщина стала первым человеком в мире, которого вакцинировали препаратом Pfizer/BioNTech в рамках программы массовой вакцинации. К этому времени вакцину вводили только в рамках клинических испытаний.

 

Через 21 день Маргарет Кинан получит еще один укол и тогда вакцинация будет считаться для нее завершенной.

Великобритания 8 декабря стала первой из стран Запада, которая начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.

Первыми провакцинируют людей старше 80 лет, жителей домов престарелых и их работников, а также некоторых медицинских работников.

Великобритания приобрела в Pfizer и BioNTech 40 млн доз вакцины, этого достаточно для вакцинации 20 млн человек. Большая часть вакцин поступит в следующем году. На первом этапе власть рассчитывает использовать 800 000 доз.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританиякоронавирусвакцинацияCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Великобритания
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: