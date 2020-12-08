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Британия начала массовую вакцинацию из прививки 90-летней женщины

Вторник, 8 декабря 2020, 09:40

90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, которая первой среди стран Запада во вторник начала массовую вакцинацию населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Прививку вакциной Pfizer/BioNTech получила Маргарет Кинан из города Эннискиллен. Женщина заявила, что для нее "большая честь" получить прививку в университетской больнице Ковентри в 6:31 утра.

Женщина сказала, что быть первой для нее стало "привилегией" и "лучшим ранним подарком на день рождения, который она могла пожелать", поскольку это означает, что она сможет провести время со своей семьей и друзьями в Новом году после того, как большую часть года она была одна. На следующей неделе женщине исполнится 91 год.

Женщина стала первым человеком в мире, которого вакцинировали препаратом Pfizer/BioNTech в рамках программы массовой вакцинации. К этому времени вакцину вводили только в рамках клинических испытаний.

 

Через 21 день Маргарет Кинан получит еще один укол и тогда вакцинация будет считаться для нее завершенной.

Великобритания 8 декабря стала первой из стран Запада, которая начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.

Первыми провакцинируют людей старше 80 лет, жителей домов престарелых и их работников, а также некоторых медицинских работников.

Великобритания приобрела в Pfizer и BioNTech 40 млн доз вакцины, этого достаточно для вакцинации 20 млн человек. Большая часть вакцин поступит в следующем году. На первом этапе власть рассчитывает использовать 800 000 доз.

Темы: ВеликобританиякоронавирусвакцинацияCovid-2019


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