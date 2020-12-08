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В Севастополе оккупанты вывесили поздравление с Лениным и Сталиным

Вторник, 8 декабря 2020, 09:25
В Севастополе оккупанты вывесили поздравление с Лениным и Сталиным
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В центре Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами советских вождей Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Источник: корреспондент "Крым.Реалии"

Детали: Баннер вывесили недалеко от офиса местной ячейки Компартии (КПРФ). 

Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода – Орден Победы. Венчает композицию надпись "С Новым годом!".

Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после оккупации Крыма и Севастополя в 2014 году. На плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.

В сентябре в центре Севастополя неизвестные порезали баннер с изображением Сталина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымСталинЛенинкоммунизм
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