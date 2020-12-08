В Севастополе оккупанты вывесили поздравление с Лениным и Сталиным
Вторник, 8 декабря 2020, 10:25
В центре Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами советских вождей Иосифа Сталина и Владимира Ленина.
Источник: корреспондент "Крым.Реалии"
Детали: Баннер вывесили недалеко от офиса местной ячейки Компартии (КПРФ).
Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода – Орден Победы. Венчает композицию надпись "С Новым годом!".
Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после оккупации Крыма и Севастополя в 2014 году. На плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.
В сентябре в центре Севастополя неизвестные порезали баннер с изображением Сталина.