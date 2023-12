В Британии от коронавируса вакцинировали Уильяма Шекспира

Одним из первых людей, которых вакцинировали от коронавируса в Британии, стал тезка знаменитого англичанина Уильям Шекспир.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

81-летнему Уильяму Шекспиру из графства Уорвикшир сделали укол в университетской больнице Ковентри во вторник, в 20 милях от города Стрэтфорд-на-Эйвоне, где родился его тезка, величайший драматург и поэт Англии.

Новость о вакцинации Шекспира вдохновила пользователей соцсетей на творчество. Они шутили о "Укрощение гриппа" (отсылка к "Укрощению строптивой" Шекспира) и о "Двух джентльменах короны" (отсылка к пьесе "Два джентльмена из Вероны").

Некоторые спрашивали, если первая привитая от COVID Маргарет Кинан была пациенткой 1А, то был ли Уильям Шекспир пациентом "2B or not 2B" (намек на выражение "to be, or not to be", "быть или не быть", принадлежащий шекспировскому герою Гамлету).

Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.

Первыми в очереди на вакцинацию являются люди старше 80 лет, жители домов престарелых и их работники, а также некоторые медицинские работники.

Великобритания приобрела в Pfizer и BioNTech 40 млн доз вакцины, этого достаточно для вакцинации 20 млн человек. Большая часть вакцин поступит в следующем году. На первом этапе власть рассчитывает использовать 800 000 доз.

Великобритания является наиболее пострадавшей европейской страной от коронавируса с более чем 61 000 умерших.