Украина подала заявку на вакцину от коронавируса COVAX: в приоритете – пол страны

5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX, вторую часть заявки Украина подаст 14 декабря.

Источник: Центр общественного здоровья МОЗ Украины, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь главы МОЗ: "На прошлой неделе, в пятницу, я подписал технические документы по глобальной инициативе COVAX на получение вакцины. Мы должны ее получить в первом полугодии 2021 года, рассчитываем на конец первого – начало второго квартала. Мы должны получить 8 млн доз.

Мы упорно работаем над тем, чтобы как можно быстрее получить вакцины. Мы составили графики вакцинации. Мы разложили всех людей по приоритетам.

Считаем, что приоритетными группами населения должны быть люди, которые входят в группу риска... это наши медики, наши педагоги, работники Нацполиции и группа риска по возрасту и состоянию здоровья – люди, которые имеют сопутствующие заболевания и старше 60 лет".

Детали: Центр общественного здоровья собрал данные для формирования заявки, чтобы Украина получила дозы вакцины от COVID-19 для 20% населения. Это 8 млн доз, которыми провакцинируют 4 млн украинцев.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики сформировала критерии для определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19.

На основе этих рекомендаций были определены 12 приоритетных групп населения, которые совокупно охватывают почти 21 млн человек (20 866 390), или 50% населения Украины. К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждения], люди с сопутствующими заболеваниями и пр.

Параллельно состоялась серия консультаций по логистическим вопросам с Государственным экспертным центром, Гослекслужбой, операторами авиасообщения, ГП "Укрвакцина", с фармацевтическими предприятиями и складскими помещениями.

ЦОЗ собрал информацию о мощностях и логистических возможностях государства, провел аудит холодильного оборудования в стране и сформировал общую базу данных о нем.

И. о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин сказал, что Украина последовательно выполняет условия участия в глобальной инициативе COVAX, чтобы обеспечить граждан защитой от COVID-19.

По его словам, "первая партия вакцин уже в начале 2021 обеспечит до 5% объема доз, который мы должны получить".

Сейчас идет подготовка логистических маршрутов, чтобы независимо от необходимого вакцинам температурного режима мы могли эффективно их использовать, сказал Кузин.

Поскольку участие в мировой инициативе COVAX обеспечит вакцинами лишь 20% населения, правительство ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета.

На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX, отметил Кузин.

Справка: COVAX – это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцине против COVID-19. На данный момент порядка 150 стран являются участниками этой инициативы, в частности Украина.

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