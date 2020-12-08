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Россияне отказались от встречи с ГПСУ по ситуации с "убийством на границе"

Вторник, 8 декабря 2020, 12:11
Россияне отказались от встречи с ГПСУ по ситуации с убийством на границе
ГПСУ

Россия отказывается от встречи с украинскими пограничниками и заявляет об одностороннем расследовании заявленного ФСБ РФ "инцидента со стрельбой" на границе 4 декабря.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Очередную погранично-представительную встречу на более высоком уровне для установления обстоятельств происшествия, о которой пограничная служба ФСБ РФ заявляла 4 декабря, инициировали украинские пограничники.

Первая состоялась между помощниками пограничных представительств и не дала никаких результатов, ведь российская сторона не представила никакой объективной информации о возможном нарушении границы и гибели человека.

Прямая речь Демченко: "Учитывая это, Государственная пограничная служба Украины обратилась к пограничному представителю Российской Федерации по Белгородской и Воронежской участках провести встречу заместителей Пограничных представителей сторон.

В то же время российская сторона заявила о проведении одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти.

Отметим, что украинская сторона заинтересована в объективной и всесторонней проверке. Однако, учитывая вышеуказанные обстоятельства, эта ситуация похожа исключительно на манипулирование и сокрытие информации и непонятные провокационные действия".

Дополнительно: На уточняющий вопрос УП, соответствует ли действительности распространенная СМИ информация о возможной гибели 4 декабря на территории РФ гражданина Украины россиянина по национальности Евгения Голубева, 1993 года рождения, Демченко отметил, что ГПСУ не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, ведь россияне не сообщили какой-либо информации о якобы погибшем.

Предыстория:

  • 4 декабря около 11.00 российские пограничники заявили о нарушении в полночь границы с Украиной в РФ группой лиц. Неизвестные якобы открыли огонь из оружия и в результате ответного огня один из них погиб, еще двое скрылись на территорию Украины.
  • Украинской стороне российские пограничники не смогли предоставить доказательств, в том числе и следов пересечения границы на местности. К тому же от них не поступило никакой информации о человеке, которій, по их словам, погиб, и оружии, которое нарушитель мог использовать.
  • "Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что россияне застрелили гражданского с криминальным прошлым, но придумали легенду о "прорыве границы с украинской стороны".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаграницаРосcияпровокации
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