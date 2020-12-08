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Киевлянин судится с мэрией: не обеспечила его масками

Вторник, 8 декабря 2020, 13:57
Киевлянин судится с мэрией: не обеспечила его масками
Фото ОАСК

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску киевлянина к Киевской городской государственной администрации из-за необеспечения его медицинскими масками на период карантина.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "Истец просит суд признать незаконными действия КГГА, которая не обеспечила его медицинскими масками на период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни COVID-19".

Детали: Киевлянин обратился в суд, так как считает, что профилактические и противоэпидемические мероприятия должны финансироваться за счет средств государственного и местных бюджетов.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

В ОАСК напомнили, что в их производстве уже находится дело по иску к Кабмину о необеспечении истца на период карантина медицинскими масками.

Украинская правда

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Темы: карантинОАСКкоронавирусместная власть
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