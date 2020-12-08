Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Киевлянин судится с мэрией: не обеспечила его масками

Вторник, 8 декабря 2020, 14:57

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску киевлянина к Киевской городской государственной администрации из-за необеспечения его медицинскими масками на период карантина.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "Истец просит суд признать незаконными действия КГГА, которая не обеспечила его медицинскими масками на период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни COVID-19".

Детали: Киевлянин обратился в суд, так как считает, что профилактические и противоэпидемические мероприятия должны финансироваться за счет средств государственного и местных бюджетов.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

В ОАСК напомнили, что в их производстве уже находится дело по иску к Кабмину о необеспечении истца на период карантина медицинскими масками.

Украинская правда
Темы: карантинОАСКкоронавирусместная власть


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский назначил винодела новым главой Закарпатья

Что искали украинцы в Google в 2020 году

Россияне отказались от встречи с ГПСУ по ситуации с "убийством на границе"

Украина подала заявку на вакцину от коронавируса COVAX: в приоритете – пол страны

Офис генпрокурора вызвали на комитет: требуют отчета

фотоБритания начала массовую вакцинацию из прививки 90-летней женщины

Все новости...
карантин
В ноябре авиаперевозки составляли лишь 43% прошлогодних объемов
Тотальный новогодний локдаун: откуда растут ноги
Транспорт на локдауне будет работать с большими ограничениями – Кабмин
Последние новости
16:05
За призывы отдать Крым Украине теперь россиянам грозят штрафы и тюрьма
15:46
Бутусов назвал условие для работы в Минобороны
15:44
В Минздраве планируют создать мобильные бригады и пункты для прививок от COVID-19
15:42
"Я гей и это не помеха": министр Макрона сделал каминг-аут
15:21
Оккупанты блокируют пропуск на пяти КПВВ Донбасса
15:07
Испания планирует пускать туристов без ограничений уже с марта 2021 года
15:02
Партия Санду инициирует вотум недоверия правительству, если премьер сам не уйдет в отставку
14:57
Киевлянин судится с мэрией: не обеспечила его масками
14:56
В ноябре авиаперевозки составляли лишь 43% прошлогодних объемов
14:47
ВАКС отказался менять меру пресечения Гладковскому 
Все новости...