Киевлянин судится с мэрией: не обеспечила его масками

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску киевлянина к Киевской городской государственной администрации из-за необеспечения его медицинскими масками на период карантина.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "Истец просит суд признать незаконными действия КГГА, которая не обеспечила его медицинскими масками на период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни COVID-19".

Детали: Киевлянин обратился в суд, так как считает, что профилактические и противоэпидемические мероприятия должны финансироваться за счет средств государственного и местных бюджетов.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

В ОАСК напомнили, что в их производстве уже находится дело по иску к Кабмину о необеспечении истца на период карантина медицинскими масками.