Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Я гей и это не помеха": министр Макрона сделал каминг-аут

Вторник, 8 декабря 2020, 15:42

Министр европейских дел Франции Клеман Бон публично объявил, что он гей, заявив, что ориентация не мешает ему быть министром.

Бон сказал об этом в интервью французскому гей-журналу Têtu, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я гей, и у меня нет проблем сказать об этом", - заявил он журналу.

Он сказал, что хотел показать, что его гомосексуальность "не является помехой" для того, чтобы стать министром. Полное интервью с Боном журнал опубликует в среду.

В разговоре с журналом Бон также пообещал поддерживать ЛГБТ-сообщество в Польше. Он сказал, что посетит польскую "зону, свободную от ЛГБТ" в начале следующего года, а также окажет поддержку польской организации по защите прав на аборт.

Сотни польских муниципалитетов объявили себя зонами, свободными от ЛГБТ. В августе польское правительство предложило поддержать города, потерявшие из-за этого статуса финансирования ЕС.

"Я бы не хотел, чтобы люди говорили, что я борюсь против зон, свободных от ЛГБТ, потому что я гей. Было бы обидно сказать, что я веду эту борьбу за себя. Однако как министр по европейским делам у меня есть дополнительная ответственность. Я должен бороться за толерантность", - заявил Бон.

Европейский парламент в прошлом году осудил "зоны, свободные от ЛГБТ" в Польше.

Темы: ФранцияЛГБТ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский назначил винодела новым главой Закарпатья

Что искали украинцы в Google в 2020 году

Россияне отказались от встречи с ГПСУ по ситуации с "убийством на границе"

Украина подала заявку на вакцину от коронавируса COVAX: в приоритете – пол страны

Офис генпрокурора вызвали на комитет: требуют отчета

фотоБритания начала массовую вакцинацию из прививки 90-летней женщины

Все новости...
Франция
Франция приговорила хакера из РФ к 5 годам тюрьмы за вымогательство и отмывание денег
Во время протестов во Франции задержали 95 человек, 67 силовиков ранены
Во Франции новая волна протестов из-за закона о защите полиции
Последние новости
16:05
За призывы отдать Крым Украине теперь россиянам грозят штрафы и тюрьма
15:46
Бутусов назвал условие для работы в Минобороны
15:44
В Минздраве планируют создать мобильные бригады и пункты для прививок от COVID-19
15:42
"Я гей и это не помеха": министр Макрона сделал каминг-аут
15:21
Оккупанты блокируют пропуск на пяти КПВВ Донбасса
15:07
Испания планирует пускать туристов без ограничений уже с марта 2021 года
15:02
Партия Санду инициирует вотум недоверия правительству, если премьер сам не уйдет в отставку
14:57
Киевлянин судится с мэрией: не обеспечила его масками
14:56
В ноябре авиаперевозки составляли лишь 43% прошлогодних объемов
14:47
ВАКС отказался менять меру пресечения Гладковскому 
Все новости...