"Я гей и это не помеха": министр Макрона сделал каминг-аут

Министр европейских дел Франции Клеман Бон публично объявил, что он гей, заявив, что ориентация не мешает ему быть министром.

Бон сказал об этом в интервью французскому гей-журналу Têtu, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я гей, и у меня нет проблем сказать об этом", - заявил он журналу.

Он сказал, что хотел показать, что его гомосексуальность "не является помехой" для того, чтобы стать министром. Полное интервью с Боном журнал опубликует в среду.

В разговоре с журналом Бон также пообещал поддерживать ЛГБТ-сообщество в Польше. Он сказал, что посетит польскую "зону, свободную от ЛГБТ" в начале следующего года, а также окажет поддержку польской организации по защите прав на аборт.

Сотни польских муниципалитетов объявили себя зонами, свободными от ЛГБТ. В августе польское правительство предложило поддержать города, потерявшие из-за этого статуса финансирования ЕС.

"Я бы не хотел, чтобы люди говорили, что я борюсь против зон, свободных от ЛГБТ, потому что я гей. Было бы обидно сказать, что я веду эту борьбу за себя. Однако как министр по европейским делам у меня есть дополнительная ответственность. Я должен бороться за толерантность", - заявил Бон.

Европейский парламент в прошлом году осудил "зоны, свободные от ЛГБТ" в Польше.