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Разбойник во время задержания бросил гранату и стрелял: ранены два бойца КОРД

Вторник, 8 декабря 2020, 15:35
Разбойник во время задержания бросил гранату и стрелял: ранены два бойца КОРД
Фото полиции

Двое бойцов КОРДа получили ранения при задержании преступной группы, которая совершала разбойные нападения на дома в Киевской области.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Во время полицейской операции по задержанию особо опасных злоумышленников двое бойцов КОРДа полиции Киевской области получили ранения, однако обезвредили и задержали организованную группу нападавших".

Детали: Правоохранители установили, что организовывал преступную группу 28-летний житель Барышевского района. Он координировал действия группировки, подыскивал объекты для нападений и распределял между участниками группы средства, добытые преступным путем, участвовал в нападениях и сбывал украденные ценности и вещи.

Во время задержания вор начал оказывать активное сопротивление работникам полиции – пытался убежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей.

Полицейские также применили оружие и ранили злоумышленника в ноги. Кроме того, в результате взрыва травмы получил его подельник.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств преступной деятельности группы. В частности, пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы.

Во время обысков по месту жительства участников группы изъяли авто, номерные знаки, документы и технику.

Трех участников преступной группы задержали. Они оказались жителями Барышевского района 31, 29 и 28 лет. Все они находятся в изоляторе временного содержания.

По факту покушения на убийство полицейских открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (разбой) УК и избрание меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Киевская областьполиция
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