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Конгресс поддержал ужесточение санкций против "Северного потока 2"

Среда, 9 декабря 2020, 05:01

Нижняя палата Конгресса проголосовала за принятие оборонного бюджета США на 2021, который включает усиление санкций против Северного потока 2. Законопроект поддержали 289 из 431 членов Палаты представителей.

Источник: Bloomberg

Детали: Санкции против "Северного потока 2" и "Турецкого потока" включают в себя введение ограничений при содействии продаже, аренде или предоставлении трубоукладочные оборудования для строительства газопроводов, предоставлению страхования и перестрахования.

Под санкции также попадут услуги или помещения для технической модернизации судов, связанных со строительством газопроводов.

Что предшествовало: Власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать специальный фонд, который будут использовать для продолжения строительства российского газопровода в обход санкций США.

Напомним: 21 декабря 2019 года США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2"

Темы: Росcиясанкции
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