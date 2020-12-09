Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Конгресс поддержал ужесточение санкций против "Северного потока 2"

Среда, 9 декабря 2020, 06:01

Нижняя палата Конгресса проголосовала за принятие оборонного бюджета США на 2021, который включает усиление санкций против Северного потока 2. Законопроект поддержали 289 из 431 членов Палаты представителей.

Источник: Bloomberg

Детали: Санкции против "Северного потока 2" и "Турецкого потока" включают в себя введение ограничений при содействии продаже, аренде или предоставлении трубоукладочные оборудования для строительства газопроводов, предоставлению страхования и перестрахования.

Под санкции также попадут услуги или помещения для технической модернизации судов, связанных со строительством газопроводов.

Что предшествовало: Власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать специальный фонд, который будут использовать для продолжения строительства российского газопровода в обход санкций США.

Напомним: 21 декабря 2019 года США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2"

Темы: Росcиясанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 8 декабря: вакцинация в Британии, Поклонская и Маск

Военные на передовой получат антидроновые ружья - Хомчак

фотоГлаву Фонда госимущества пытались подкупить в третий раз

Янукович просится на заседание суда по делу Майдана

Зеленский назначил винодела новым главой Закарпатья

Что искали украинцы в Google в 2020 году

Все новости...
Росcия
Год после Парижского саммита: пауза, которая затянулась
За призывы отдать Крым Украине теперь россиянам грозят штрафы и тюрьма
Россияне отказались от встречи с ГПСУ по ситуации с "убийством на границе"
Последние новости
07:16
#ThisHappened: в 2020 году наиболее упоминавшимися в Twitter были Илон Маск, Трамп и BTS
06:01
Конгресс поддержал ужесточение санкций против "Северного потока 2"
05:55
Обновлено Видео ФотоДвигатель SpaceX отменил запуск корабля Starship за ОДНУ секунду до старта. Видео
05:02
МИД: Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ
03:48
Случаев коронавируса в мире уже 68 миллионов
03:08
Байден выбрал кандидата на должность министра обороны
02:09
Луческу прокомментировал выход "Динамо" в Лигу Европы
00:21
COVID-19: за минувшие сутки в Европе диагностировали 157 тысяч заражений
00:03
Обновлено ВидеоКорабль для полетов на Марс: SpaceX запускает первый прототип Starship
23:51
"Динамо" побеждает команду Реброва и будет играть в плей-офф Лиги Европы
Все новости...