Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине зафиксирован антирекорд смертей от COVID на фоне позитивной тенденции

Среда, 9 декабря 2020, 07:16
В Украине зафиксирован антирекорд смертей от COVID на фоне позитивной тенденции
УП

12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине 8 декабря, выздоровели 14 554 человека, в больницы попал 1281 больной, умерли 276 пациентов – это наибольшее количество за все время пандемии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО, дашборд УП

Детали: Второй раз подряд на этой неделе выздоровели больше людей, чем получили подтверждение диагноза. Такая же ситуация трижды наблюдалась на прошлой неделе.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Летальных случаев от COVID во вторник больше всего зарегистрировали в Киеве (34), Днепропетровской (32), Одесской (22), Львовской (21), Хмельницкой (20), Киевской (16) областях.

Среди тех, у кого коронавирус подтвердился накануне, 654 ребенка и 682 медработника.

За последние сутки сделано 58 271 тестирование: методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449.

 

За все время пандемии коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 845 343 человек, из них 451 118 человек выздоровели, но 14 204 умерли.

По официальной статистике, сейчас коронавирус имеет 380 021 житель Украины.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: