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COVID в Украине: выздоровевших снова больше, чем заболевших, но 276 смертей

Среда, 9 декабря 2020, 08:16

12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине 8 декабря, выздоровели 14 554 человека, в больницы попал 1281 больной, умерли 276 пациентов – это наибольшее количество за все время пандемии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО, дашборд УП

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Среди тех, у кого коронавирус подтвердился накануне, 654 ребенка и 682 медработника.

За последние сутки сделано 58 271 тестирование: методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449.

 

За все время пандемии коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 845 343 человек, из них 451 118 человек выздоровели, но 14 204 умерли.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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