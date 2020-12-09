12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине 8 декабря, выздоровели 14 554 человека, в больницы попал 1281 больной, умерли 276 пациентов – это наибольшее количество за все время пандемии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО, дашборд УП

Детали: Второй раз подряд на этой неделе выздоровели больше людей, чем получили подтверждение диагноза. Такая же ситуация трижды наблюдалась на прошлой неделе.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Летальных случаев от COVID во вторник больше всего зарегистрировали в Киеве (34), Днепропетровской (32), Одесской (22), Львовской (21), Хмельницкой (20), Киевской (16) областях.

Среди тех, у кого коронавирус подтвердился накануне, 654 ребенка и 682 медработника.

За последние сутки сделано 58 271 тестирование: методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449.

За все время пандемии коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 845 343 человек, из них 451 118 человек выздоровели, но 14 204 умерли.

По официальной статистике, сейчас коронавирус имеет 380 021 житель Украины.

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