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НАБУ поймало чиновника Госгеокадастра на взятке, который предназначался главе ведомства

Среда, 9 декабря 2020, 14:30
НАБУ поймало чиновника Госгеокадастра на взятке, который предназначался главе ведомства

Детективы НАБУ в среду задержали на взятке в 52 тыс. долларов начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра, взятку должны были передать главе ведомства Роману Лещенку.

Источник: пресс-служба НАБУ, Лещенко у Facebook

Детали: Силовики задержали "на горячем" двух человек, которые несколькими траншами предоставили 52 тыс. долл. взятки председателю Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Сам глава ведомства написал, что он помогал НАБУ и СБУ "задержать злоумышленников, которые хотели раздерибанить государственную землю".

В общем должностному ему должны были передать 170 тыс. долларов взятки за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам.

Среди задержанных - и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и посредник в передаче неправомерной выгоды.

 

Действия лиц квалифицированы по ч.4 ст.369 ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере 26,9 тыс. долл. главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года.

Чиновников разоблачили 9 декабря во время передачи второго транша взятки в размере 25 тыс. долл.

По данным следствия, один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году.

Расследование дела ведется с сентября 2020 года.

Справка: С 10 июня 2020 года Роман Лещенко был назначен председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

 

Украинская правда

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Темы: НАБУвзятка
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