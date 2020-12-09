НАБУ поймало чиновника Госгеокадастра на взятке, который предназначался главе ведомства

Детективы НАБУ в среду задержали на взятке в 52 тыс. долларов начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра, взятку должны были передать главе ведомства Роману Лещенку.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Силовики задержали "на горячем" двух человек, которые несколькими траншами предоставили 52 тыс. долл. взятки председателю Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

В общем должностному лицу должны были передать 170 тыс. долларов взятки за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам.

Среди задержанных - и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и посредник в передаче неправомерной выгоды.

Действия лиц квалифицированы по ч.4 ст.369 ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере 26,9 тыс. долл. главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года.

Чиновников разоблачили 9 декабря во время передачи второго транша взятки в размере 25 тыс. долл.

По данным следствия, один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году.

Расследование дела ведется с сентября 2020 года.

Справка: С 10 июня 2020 года Роман Лещенко был назначен председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.