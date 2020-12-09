Кабмин согласовал кандидата на главу Днепропетровщины, который уже был им
Кабинет министров поддержал кандидатуру Валентина Резниченко на должность главы Днепропетровской областной государственной администрации.
Источник: заседание правительства 9 декабря, голосование за кадровые вопросы
Детали: Валентин Резниченко представил себя. Ему 48 лет, он родился в Днепре. По словам Резниченко, он хорошо знает регион.
Некоторые министры говорили, что они уже знакомы с Резниченко и желали ему успехов.
Министр здравоохранения Максим Степанов попросил Резниченко, чтобы тот позаботился о достаточном количестве койкомест и их обеспеченности кислородом для больных COVID-19.
Справка: Валентин Резниченко уже возглавлял Днепропетровскую ОГА при президентстве Петра Порошенко, после Игоря Коломойского.
Резниченко недолго был главой Запорожской областной госадминистрации с 20 февраля 2015 до 26 марта 2015 года, затем, с 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года, возглавлял Днепропетровскую областную госадминистрацию.
До этого он был гендиректором ГП "Украинский государственный центр радиочастот" (с августа 2014 года).