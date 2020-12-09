Кабмин согласовал кандидата на главу Днепропетровщины, который уже был им

Кабинет министров поддержал кандидатуру Валентина Резниченко на должность главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Источник: заседание правительства 9 декабря, голосование за кадровые вопросы

Детали: Валентин Резниченко представил себя. Ему 48 лет, он родился в Днепре. По словам Резниченко, он хорошо знает регион.

Некоторые министры говорили, что они уже знакомы с Резниченко и желали ему успехов.

Министр здравоохранения Максим Степанов попросил Резниченко, чтобы тот позаботился о достаточном количестве койкомест и их обеспеченности кислородом для больных COVID-19.

Справка: Валентин Резниченко уже возглавлял Днепропетровскую ОГА при президентстве Петра Порошенко, после Игоря Коломойского.

Резниченко недолго был главой Запорожской областной госадминистрации с 20 февраля 2015 до 26 марта 2015 года, затем, с 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года, возглавлял Днепропетровскую областную госадминистрацию.

До этого он был гендиректором ГП "Украинский государственный центр радиочастот" (с августа 2014 года).