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Турция отказалась от российской вакцины против COVID-19

Среда, 9 декабря 2020, 16:46

Турция исключила покупку российской коронавирусной вакцины, поскольку ее разработке не хватало "хорошей практики".

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В частности, министр заявил, что российская вакцина не соответствует условиям "хорошей лабораторной практики".

"Россия не смогла этого сделать. Поэтому ВОЗ и весь мир не смогли приобрести эту вакцину. Эта вакцина также не может получить у нас лицензию. Поэтому это вне нашей сферы интересов", - сказал он.

Россия была первой страной, которая дала нормативное одобрение новой коронавирусной вакцины, сделав это до завершения крупномасштабных испытаний, что вызвало беспокойство среди ученых и врачей по поводу безопасности и эффективности вакцины.

Турция с населением 83 миллионов человек подписала контракт на покупку 50 млн доз вакцины у китайской компании Sinovac Biotech Ltd и рассчитывает начать вакцинацию в этом месяце, уделяя приоритет медицинским работникам.

Новые ежедневные случаи коронавирусной инфекции и смертность во вторник достигли самого высокого уровня с тех пор, как коронавирус был впервые обнаружен в Турции в марте. Имея более 33 тысяч случаев заболевания, Турция в настоящее время занимает четвертое место в мире по ежедневным уровнем заболеваемости.

Коджа сказал, что Турция нуждается в большем количестве вакцин с целью прививки 50 млн человек до конца апреля, и добавил, что страна работает над тем, чтобы ускорить доставку 25 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech.

Напомним, в конце октября Венгрия первой из стран ЕС объявила, что планирует импортировать российскую вакцину. Таким образом Будапешт отступил от общей стратегии Еврокомиссии по закупке вакцин.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не политизировать вопрос покупки вакцины в России.

Темы: ТурциявакцинацияРосcиякоронавирусCovid-2019


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