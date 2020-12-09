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На Тернопольщине упал самолет, один человек погиб

Среда, 9 декабря 2020, 17:57
На Тернопольщине упал самолет, один человек погиб

9 декабря вблизи села Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области упал биплан, по предварительным данным, погиб один человек.

Источник: отдел коммуникации полиции Тернопольщины, ГСЧС Украины

Детали: На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи – тело человека.

На месте работают правоохранители, пока нет подробностей.

Спасатели сообщают, что погибший - пилот самолета.

 
гсчс

Украинская правда

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Темы: Тернопольская областьавиаполиция
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