На Тернопольщине упал самолет, один человек погиб
Среда, 9 декабря 2020, 17:57
9 декабря вблизи села Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области упал биплан, по предварительным данным, погиб один человек.
Источник: отдел коммуникации полиции Тернопольщины, ГСЧС Украины
Детали: На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи – тело человека.
На месте работают правоохранители, пока нет подробностей.
Спасатели сообщают, что погибший - пилот самолета.
Украинская правда