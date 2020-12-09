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Труханов заразился коронавирусом

Среда, 9 декабря 2020, 21:37
Труханов заразился коронавирусом
фото: fb ТРуханова

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что заболел COVID-19 и отправляется на самоизоляцию.

Источник: Труханов в Facebook

Прямая речь Труханова: "Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата.

Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб".

Детали: Мер Одессы рассказал, что самочувствие у него "пока неплохое".

Украинская правда
Темы: ТрухановОдесса
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