Труханов заразился коронавирусом

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что заболел COVID-19 и отправляется на самоизоляцию.

Источник: Труханов в Facebook

Прямая речь Труханова: "Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата.

Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб".

Детали: Мер Одессы рассказал, что самочувствие у него "пока неплохое".