Pornhub после обвинений о насилии над детьми запретил загрузку видео

Pornhub, один из самых посещаемых в мире сайтов для взрослых, меняет правила загрузки видео пользователями после обвинений в размещении незаконных видео.

Источник: BBC Украина, заявление Pornhub

Детали: Издание напоминает, что расследование New York Times обвинил сайт в размещении видео с насилием в отношении детей и изнасилованиями. Pornhub ответил, что эти утверждения - "безответственные и нагло ложные".

Но теперь в компании заявили, что пользователи должны пройти проверку, чтобы загружать видео на сайт, и удалили возможность скачивать видео с сайта, не позволит повторно загрузить удаленные видео.

Эту проверку пользователи будут проходить уже с нового года - пока же загрузки запрещено всем, кроме профессионалов отрасли.

BBC Украина отмечает, что этот шаг компания сделала после сообщений о том, что Visa и Mastercard начали собственное расследование обвинений. Статья New York Times призвала две платежные компании приостановили свои услуги, чтобы это ударило по владельцу сайта.

Расследование колумниста New York Times Николаса Кристофа выявило, что поисковые запросы в отношении детей в возрасте до 18 лет дали тысячи результатов. А некоторые люди рассказывали господину Кристофу, что в детстве над ними издевались на видео.