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Президент на русском обратился к украинцам в ​​Крыму и ОРДЛО: Переведите часы назад

Четверг, 31 декабря 2020, 23:02
Президент на русском обратился к украинцам в ​​Крыму и ОРДЛО: Переведите часы назад

Президент Владимир Зеленский в новогоднем приветствии особое внимание уделил украинцам, проживающим на временно оккупированной территории Крыма и ОРДЛО. К ним он обратился на русском и призвал перевести часы назад, чтобы быть вместе со всей Украиной.

Источник: новогоднее поздравление президента

Прямая речь: Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым – это Украина" не в Интернете. А на песке на пляже в Ялте, на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты.

Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Тож, Донбас і Крим! Переведите часы назад. Будьте с нами!"

Напомним:

  • В марта 2014 Россия провела так называемый "референдум" в Крыму, после которого оккупировала полуостров, грубо нарушив международное право. Мировое сообщество не признает аннексию Крыма.
  • Позже Российская Федерация развязала войну на Донбассе.
  • Сейчас на территории ОРДЛО и в Крыму люди живут по московскому времени.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ЗеленскийКрымОРДЛО
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