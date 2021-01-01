Президент Владимир Зеленский в новогоднем приветствии особое внимание уделил украинцам, проживающим на временно оккупированной территории Крыма и ОРДЛО. К ним он обратился на русском и призвал перевести часы назад, чтобы быть вместе со всей Украиной.

Источник: новогоднее поздравление президента

Прямая речь: Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым – это Украина" не в Интернете. А на песке на пляже в Ялте, на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты.

Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Тож, Донбас і Крим! Переведите часы назад. Будьте с нами!"

Напомним: