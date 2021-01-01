Норвегия вводит обязательный тест на COVID-19 для путешественников
Пятница, 1 января 2021, 02:25
Со 2 января Норвегия вводит обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в страну.
Источник: сайт правительства страны
Детали: Отмечается, что новое ограничение вызвано распространением нового штамма коронавируса.
Тест нужно делать не позднее чем через сутки после прибытия в страну. Попасть же в Норвегию можно будет только через пункты на границе, где можно сделать тест.
Тестирование будет бесплатным.
В то же время, обойтись без этого смогут дети в возрасте до 12 лет. Также избежать тестирования могут дипломаты и водители транспорта дальнего следования.
Если человек не может сразу по прибытию сделать тест на границе, то должен обратиться в муниципалитет или лабораторный центр.
Напомним:
- По последним данным, в Норвегии обнаружили более 49 000 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки число больных увеличилось на 400 человек.
Украинская правда