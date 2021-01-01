Столичная полиция задержала иностранца с партией кокаина на 2,5 млн

В Киеве правоохранители задержали иностранца с партией кокаина, который, по ценам "черного" рынка, стоит около 2,5 миллионов гривен.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Патрульные вместе с работниками одного из управлений полиции Киева остановили автомобиль с иностранными номерами.

Во время осмотра в салоне было обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожем на кокаин.

Отмечается, что 48-летний гражданин другого государства вез в столицу 300 граммов кокаина для дальнейшего сбыта.

Задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.