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За 1 января российские войска на Донбассе уже 6 раз нарушили перемирие

Пятница, 1 января 2021, 06:38
За 1 января российские войска на Донбассе уже 6 раз нарушили перемирие

Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины за 7 часов нового 2021 года уже шесть раз нарушали перемирие.

Источник: штаб ООС

Дословно: "С начала текущей сутки, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганское - из стрелкового оружия".

Детали: В обстрелы противника украинские военные открыли огонь. Боевых потерь и ранений среди личного состава ОС нет.

Дословно: "За прошедшие сутки, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенного пункта Старогнатовка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино - из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета. В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, а рядом с Талаковка - с подствольных гранатометов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было".

Темы: ООСРосcияоккупацияПутин
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