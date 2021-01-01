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Зеленский объяснил, что мешало освобождению украинских пленников в Сирии

Пятница, 1 января 2021, 08:21

В Сирии из лагеря освободили двух гражданок Украины с детьми, которых там удерживали в течение нескольких лет.

Источник: сообщение президента Владимира Зеленского

Детали: 31 декабря стало известно, что двух гражданок Украины удалось освободить из лагеря аль-Хоул в Сирии. Одна из украинок родом из Кременчуга, а другая - из Крыма.

По словам Зеленского, вернуть в Украину удалось женщин и их детей, находившихся в аль-Хоул в ужасных условиях.

Он рассказал, что это освобождение было одной из самых сложных задач последнего времени - к работе присоединились украинские дипломаты, спецслужбы Украины и партнерские спецслужбы.

Прямая речь: "Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии - это женщины с детьми. Несколько лет их удерживали в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни и где ад становится повседневностью.

Сначала на пути стояли интенсивные боевые действия на территории Сирии, а затем действовало существенное ограничение из-за пандемии. Отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров. Все это затрудняло работу. Но нам удалось. Удастся освободить и других".

Дополнительно: Глава государства подчеркнул, что Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан "какими бы они ни были и где бы не попали в беду... Сначала - домой, а потом уже разбираемся по существу".

Напомним: У двух освобожденных украинок всего семеро детей. Таким образом, в Украину вернулись девять человек.

Украинская правда
Темы: СирияЗеленскийпленные


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