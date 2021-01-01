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Коронавирус: в США арестовали работника больницы за саботаж вакцинации

Пятница, 1 января 2021, 09:04

Фармацевта одной из больниц Висконсина арестовали в четверг, 31 декабря, по подозрению в саботаже. Его обвиняют в умышленном повреждении более 500 доз вакцины против коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Фармацевту предъявили обвинение в создании угрозы безопасности, а также в причинении убытков и подделке лекарственных средств, отпускаемых по рецепту. Его поместили за решетку.

По данным правоохранителей, указанный сотрудник медицинского центра "Аврора" (штат Висконсин, США), достал из холодильника 57 флаконов с вакциной, каждый из которых содержал по 10 доз вакцины от Covid-19 производства компании Moderna. Таким образом препарат полностью потерял свои свойства.

На первом допросе подозреваемый заявил, что сделал это случайно, однако в ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что его действия были умышленными.

Приблизительно 60-ю дозами недейственной вакцины вакцинировали людей, прежде чем обнаружили, что все 57 флаконов испорчены. После этого остальные дозы, около 500, утилизировали.

В компании Moderna Inc заверили, что здоровью лиц, которые были привиты испорченной вакциной, ничего не угрожает. Однако реципиент остается незащищенным от заражения COVID, поэтому прививки надо повторить.

Пока неизвестно, что побудило фармацевта к саботажу вакцинации против Covid-19.

Из-за инцидента иммунизация для 570 человек, которые к этому времени должны были сделать первый укол двухдозовой вакцины, будет задержана.

Темы: вакцинациякоронавирусСША


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