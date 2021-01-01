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В Украине выросла минимальная зарплата

Пятница, 1 января 2021, 08:59
В Украине выросла минимальная зарплата

С 1 января 2021 в Украине минимальная зарплата выросла до 6 тысяч гривен.

Источник: Госбюджет на 2021

Детали: С 1 января минимальная заработная плата увеличивается на 1 тысячу гривен - с 5000 до 6000 гривен.

А с 1 декабря 2021 этот показатель составит 6,5 тысяч гривен с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

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Напомним: 25 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021, который Верховная Рада приняла 15 декабря.

Украинская правда

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Темы: зарплатыбюджет
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