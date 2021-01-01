Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ОБСЕ возглавила представительница Швеции, дружественная Украине

Пятница, 1 января 2021, 10:13
Анн Линде, Министр иностранных дел Швеции

1 января Швеция стала председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сроком на один год.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно ротационному принципу, на 2021 главой ОБСЕ стала руководитель МИД Швеции Анн Линде.

Свою подробную программу и приоритеты шведское председательство представит в Вене 14 января, но источники "Европейской правды" отмечают, что события, связанные с российской агрессией против Украины, будут одним из приоритетов.

В декабре, выступая на министерской встрече ОБСЕ перед получением новых полномочий, Анн Линде отдельно отметила это, вспомнив не только о Донбассе, но и о Крыме. "Как председательство, мы будем основываться на усилиях наших предшественников в поиске устойчивого политического решения конфликта, которое должно полностью соответствовать принципам суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, то есть включая Крым и Севастополь", - заявила Анн Линде.

Стоит отметить, что в предыдущие годы новые руководители ОБСЕ в первые дни года непременно посещали Украину, в том числе линию соприкосновения на Донбассе. О таких планах Линде не сообщалось, что, впрочем, может объясняться пандемическим ограничениями. В целом Швеция – очень проукраински настроенное государство, действующее правительство не является исключением.

Ранее сообщалось, что топ-дипломат ЕС стала новым генсеком ОБСЕ.

В декабре Россия заблокировала решение ОБСЕ, которое усложнило бы переброску оружия на оккупированный Донбасс.

Темы: ОБСЕШвецияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

таблицаВ Украине обнаружили еще 9432 заражения коронавирусом, 147 человек умерли

фотоЗеленский объяснил, что мешало освобождению украинских пленников в Сирии

ВидеоПрезидент на русском обратился к украинцам в ​​Крыму и ОРДЛО: Переведите часы назад

ВидеоНовогоднее поздравление: Зеленский рассказал детям о кредитах и ​​дорогах

Суд арестовал Микитася

У Венедиктовой ответили на критику НАБУ касательно министра времен Януковича

Все новости...
ОБСЕ
Топ-дипломатка ЕС стала новым генсеком ОБСЕ
Россия заблокировала решение ОБСЕ, которое усложнило бы поставку оружия в ОРДЛО
Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать в Закарпатье защищать венгров
Последние новости
10:45
Репрессии в Беларуси: журналистам выдвинули обвинения
10:22
графикГривня за год сильно упала к доллару и евро
10:13
ОБСЕ возглавила представительница Швеции, дружественная Украине
09:59
В Украине выросла минимальная зарплата
09:29
таблицаВ Украине обнаружили еще 9432 заражения коронавирусом, 147 человек умерли
09:04
Коронавирус: в США арестовали работника больницы за саботаж вакцинации
08:21
фотоЗеленский объяснил, что мешало освобождению украинских пленников в Сирии
08:00
Главные новости четверга и ночи: поздравление Зеленского, арест Микитася
07:38
За 1 января российские войска на Донбассе уже 6 раз нарушили перемирие
06:31
Канада будет требовать у путешественников результат теста на COVID
Все новости...