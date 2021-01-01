ОБСЕ возглавила представительница Швеции, дружественная Украине

1 января Швеция стала председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сроком на один год.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно ротационному принципу, на 2021 главой ОБСЕ стала руководитель МИД Швеции Анн Линде.

Свою подробную программу и приоритеты шведское председательство представит в Вене 14 января, но источники "Европейской правды" отмечают, что события, связанные с российской агрессией против Украины, будут одним из приоритетов.

В декабре, выступая на министерской встрече ОБСЕ перед получением новых полномочий, Анн Линде отдельно отметила это, вспомнив не только о Донбассе, но и о Крыме. "Как председательство, мы будем основываться на усилиях наших предшественников в поиске устойчивого политического решения конфликта, которое должно полностью соответствовать принципам суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, то есть включая Крым и Севастополь", - заявила Анн Линде.

Стоит отметить, что в предыдущие годы новые руководители ОБСЕ в первые дни года непременно посещали Украину, в том числе линию соприкосновения на Донбассе. О таких планах Линде не сообщалось, что, впрочем, может объясняться пандемическим ограничениями. В целом Швеция – очень проукраински настроенное государство, действующее правительство не является исключением.

Ранее сообщалось, что топ-дипломат ЕС стала новым генсеком ОБСЕ.

В декабре Россия заблокировала решение ОБСЕ, которое усложнило бы переброску оружия на оккупированный Донбасс.