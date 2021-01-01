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Сербия начала получать российский газ из "Турецкого потока"

Пятница, 1 января 2021, 11:43

Президент Сербии Александр Вучич утром 1 января официально дал старт пуску российского газа в газораспределительную систему страны из трубопровода "Балканский поток"

Источник: Srbija Danas, ТАСС

Детали: "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока". Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток", потом - по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию, где распределяется далее.

1 января около 6 утра по местному времени Вучич в населенном пункте Господжинци запустил газопровод.

Президент Сербии заявил, что стала "намного богаче" после подключения газа. Сербия будет получать доходы от потребителей на Балканах за транзит топлива по своей территории. Кроме того, запуск "Балканского потока" позволит снизить стоимость подключения газа внутри страны.

При этом посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал открытие трубопровода "лучшим подарком" на Новый год.

Темы: газСербияРосcия


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