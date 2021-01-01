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Хакеры, которых связывают с РФ, получили доступ к данным Microsoft

Пятница, 1 января 2021, 12:08
Хакеры, которых связывают с РФ, получили доступ к данным Microsoft

Предположительно связанные с властями России хакеры, которые стоят за масштабным взломом корпоративных и правительственных систем США, смогли получить доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и просмотреть исходный код, который используется для создания программных продуктов.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на Microsoft

Детали: О том, что злоумышленники получили доступ к исходному коду, компания Microsoft сообщила 31 декабря.

Перед этим Microsoft подтвердила - как и правительственные учреждения США и другие американские компании, она загрузила модифицированное хакерами вредоносное программное обеспечение от SolarWinds.

В компании не стали разглашать, к какой именно части исходного кода смогли получить доступ хакеры, однако признали, что злоумышленники вошли во внутренние аккаунты и смогли просматривать исходный код (но не вносить в него изменения).

Компания отметила, что никаких изменений не было внесено до того, как ситуацию "расследовали и исправили".

Дословно: "Эта деятельность не представляет угрозы для безопасности наших услуг или для любых данных клиентов, но мы хотим быть прозрачными и информировать о том, что узнали".

Что предшествовало: Американское правительство совместно с экспертами по вопросам кибербезопасности до сих пор пытаются оценить полный масштаб взлома, который состоялся еще в марте, когда хакеры встроили вредоносный код в обновление программного обеспечения SolarWinds, используемое правительством и тысячами компаний и организаций в США.

Американские чиновники обвинили хакеров из российских спецслужб в кибератаке, в Кремле же такие обвинения отвергли.

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Темы: хакерыРосcияСША
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