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Ким Чен Ын впервые не появился на ТВ по случаю Нового года

Пятница, 1 января 2021, 14:10

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил жителей страны с Новым годом коротким письмом вместо традиционного телеобращения.

Источник: южнокорейский ресурс Yonhap со ссылкой на государственное информагентство Северной Кореи KCNA

Детали: Ким Чен Ын в письме поблагодарил граждан Северной Кореи за доверие и поддержку Трудовой партии в "тяжелые времена". Также он пообещал усердно работать.

Ранее глава Северной Кореи к Новому году записывал телеобращения, где рассказывал о своих политических планах. Однако в этом году вместо видео Ким Чен Ын написал письмо. Это первое подобное новогоднее поздравление с 1995 года, когда отец Кима, Ким Чен Ир, пришел к власти, пишет издание.

Также государственные СМИ КНДР сообщили, что на Новый год Ким Чен Ын посетил мавзолей, где находятся предыдущие руководители государства - его отец и дедушка.

 
Ким Чен Ын посещает мавзолей

Как отмечается, в ближайшие дни должен состояться первый за четыре года съезд Трудовой партии, где предположительно представят план экономического развития КНДР и затронут вопросы международных отношений с Южной Кореей и со США. Делегаты, которые принимают участие в съезде, уже собрались в Пхеньяне.

Темы: Северная КореяСШАЮжная Корея


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