Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ким Чен Ын впервые не появился на ТВ по случаю Нового года

Пятница, 1 января 2021, 13:10
Ким Чен Ын впервые не появился на ТВ по случаю Нового года

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил жителей страны с Новым годом коротким письмом вместо традиционного телеобращения.

Источник: южнокорейский ресурс Yonhap со ссылкой на государственное информагентство Северной Кореи KCNA

Детали: Ким Чен Ын в письме поблагодарил граждан Северной Кореи за доверие и поддержку Трудовой партии в "тяжелые времена". Также он пообещал усердно работать.

Ранее глава Северной Кореи к Новому году записывал телеобращения, где рассказывал о своих политических планах. Однако в этом году вместо видео Ким Чен Ын написал письмо. Это первое подобное новогоднее поздравление с 1995 года, когда отец Кима, Ким Чен Ир, пришел к власти, пишет издание.

Также государственные СМИ КНДР сообщили, что на Новый год Ким Чен Ын посетил мавзолей, где находятся предыдущие руководители государства - его отец и дедушка.

 
Ким Чен Ын посещает мавзолей

Как отмечается, в ближайшие дни должен состояться первый за четыре года съезд Трудовой партии, где предположительно представят план экономического развития КНДР и затронут вопросы международных отношений с Южной Кореей и со США. Делегаты, которые принимают участие в съезде, уже собрались в Пхеньяне.

Темы: Северная КореяСШАЮжная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Северная Корея
КНДР выпустила две ракеты малой дальности
РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН
Ким Чен Ын стремится к укреплению стратегического сотрудничества с Россией
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: