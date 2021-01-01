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В Риме сотни птиц погибли из-за массовых новогодних фейерверков

Пятница, 1 января 2021, 15:53

В Риме сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на многочисленные фото- и видеосвидетельства из соцсетей.

Люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.

Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.

"На Виа Кавур - полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи все равно это делают", - пишет один из пользователей Twitter.

Люди пишут, что видели буквально "дождь" из мертвых птиц после начала полуночной "канонады" из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов.

Скворцы падали на улицы, тротуары и террасы жилых домов.

Темы: Италия


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