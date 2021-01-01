Во Львове отметили день рождения Бандеры

Во Львове 1 января состоялись торжественные мероприятия и вече по случаю 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Источник: Львовский областной совет

Львовский горсовет

Детали: В мероприятиях приняли участие председатель ОГА Максим Козицкий, руководство областного и городского совета, народные депутаты, депутаты областного совета, представители общественности.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику Степану Бандере во Львове, выполнили государственный гимн Украины, после чего состоялось общественное вече.

Также в рамках торжеств состоялось награждение победителей областной премии имени Героя Украины Степана Бандеры, которая присуждается в трех номинациях: общественная, политическая, научно-учебная национальная государственная деятельность. Денежное вознаграждение каждого из лауреатов премии составляет 20 000 гривен.

Львовский облсовет