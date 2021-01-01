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Зарплаты педагогов выросли на 20% – МОН

Пятница, 1 января 2021, 17:56

С 1 января зарплаты работников образования в Украине увеличились на 20%.

Источник: Министерство образования и науки

Детали: В МОН отметили, что в госбюджете на 2021 год Министерству образования и науки Украины предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году.

В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 – на 8,4%.

В министерстве также отметили, что из общей суммы расходов на образование субвенции составляют 103,7 млрд грн, что на 20,1 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Среди прочего, предусмотрена новая субвенция объемом 1,0 млрд грн на мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Государственные расходы МОН на 2021 год составляют 35,8 млрд грн, что на 6,5 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом.

Украинская правда
Темы: образованиезарплатыМинобразования


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